Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Mudurnu'da heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Avdullar köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 23:16 Güncelleme: 29.01.2024 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mudurnu'da heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Avdullar köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

        Avdullar Merkez Mahalleye ulaşımın sağlandığı kara yolunda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı, zarar gören 2 elektrik direği nedeniyle de kesinti yaşandı.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, İlçe Özel İdare ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

        İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu yol ulaşıma açılırken, SEDAŞ ekipleri de zarar gören direkleri tamir etti.

        Köyde yaklaşık 6 saat süren elektrik kesintisi çalışmaların tamamlamasının ardından giderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Okan Buruk'tan yeni rekor
        Okan Buruk'tan yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        Büyük baskı
        Büyük baskı
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti
        Trabzonspor'a Paşa tokadı!
        Trabzonspor'a Paşa tokadı!
        İddia: İsrail mutabakatı kabul etti
        İddia: İsrail mutabakatı kabul etti
        Barış Alper'den hayat öpücüğü!
        Barış Alper'den hayat öpücüğü!
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ta gözler transferde!
        Beşiktaş'ta gözler transferde!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        Ağır itham
        Ağır itham
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Traktör altında kalan kişi ormancılar tarafından kurtarıldı
        Traktör altında kalan kişi ormancılar tarafından kurtarıldı
        AK Bolu Parti Belediye Başkan adayı Demirkol, semt pazarını ziyaret etti
        AK Bolu Parti Belediye Başkan adayı Demirkol, semt pazarını ziyaret etti
        Bolu'da kaçak silah operasyonu
        Bolu'da kaçak silah operasyonu
        Bolu'da tırda 5 milyon 150 bin boş makaron ele geçirildi
        Bolu'da tırda 5 milyon 150 bin boş makaron ele geçirildi
        Hakem, yönettiği futbol maçında sevgilisine evlilik teklifi etti
        Hakem, yönettiği futbol maçında sevgilisine evlilik teklifi etti
        MHP Bolu Belediye Başkan adayı Durak'tan belediye personeline ziyaret
        MHP Bolu Belediye Başkan adayı Durak'tan belediye personeline ziyaret