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        Karla kaplı yaylada aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi

        BOLU'da, karla kaplanan At Yaylası bölgesinde yaşayan yılkı atları yiyecek aramak için şehir merkezine indi. Grup halinde dolaşan onlarca vahşi atı görenlerin haber vermesi üzerine belediye ekipleri, atlara yem verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 22:18 Güncelleme: 30.01.2024 - 22:20
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        Karla kaplı yaylada aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi
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        BOLU'da, karla kaplanan At Yaylası bölgesinde yaşayan yılkı atları yiyecek aramak için şehir merkezine indi. Grup halinde dolaşan onlarca vahşi atı görenlerin haber vermesi üzerine belediye ekipleri, atlara yem verdi.

        Bolu merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan At Yaylası'nda yaşayan yılkı atları, akşam saatlerinde şehir merkezinde bulunan Kürkçüler Mahallesi'nde görüldü. Yiyecek bulmak için karla kaplı yayladan şehir merkezine inen atları görenler belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, atlara saman ve buğday verdi. Onlarca atın şehir merkezindeki görüntüleri ilginç anlara sahne oldu. Yem verilen atlar daha sonra doğal ortamlarına geri döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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