AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, Alevi Kültür Derneği'ni ziyaret etti AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Alevi Kültür Dernekleri Bolu Şubesini ziyaret etti.

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Alevi Kültür Dernekleri Bolu Şubesini ziyaret etti.

Demirkol, seçim çalışmalarına kentte kurum ve dernekleri ziyaret ederek devam etti.

Sabah saatlerinde simit satışı yapan esnafı ziyaret eden Demirkol, sonrasında otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlarla görüştü.

Beraberindeki heyetle İl Nüfus Müdürlüğü, Sanayi Sitesi ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Demirkol, son olarak Alevi Kültür Dernekleri Bolu Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.

Alevi Kültür Dernekleri Bolu Şube Başkanı Ramiz Güleç ve dernek üyeleriyle sohbet eden Demirkol, burada yaptığı konuşmada, tevazu, samimiyet ve gayretle önemli projelere imza atacaklarını belirtti.

Bolu'da cem evi bulunması gerektiğine işaret eden Demirkol, "Bir yerde böyle bir ihtiyaç varsa, Cumhurbaşkanımızın destekleri ve sizlerin hassasiyetleriyle bu konuyu çözeceğiz. Şehrimizin bir ihtiyacı bu. Bu noktada gerekli desteği, en üst seviyede vereceğimi ifade etmek istiyorum." dedi.