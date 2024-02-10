Güzel havayı fırsat bilenler Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda, kış mevsiminde bahar havasını değerlendirmek isteyenler nedeniyle yoğunluk yaşandı.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda, kış mevsiminde bahar havasını değerlendirmek isteyenler nedeniyle yoğunluk yaşandı.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, her mevsim ayrı güzelliğe bürünerek ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Şubatta yaşanan bahar havasını değerlendirmek isteyenler, tabiat parkına geldi.
Ziyaretçilerin ilgisi nedeniyle tabiat parkının girişinde araç kuyruğu oluştu, park alanları doldu.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü Gölcük'e gelenler, göl çevresinde yürüyerek, golf araçlarıyla göl turu atarak, belirlenen alanlarda piknik yaparak doğayla iç içe vakit geçirdi.
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