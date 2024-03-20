Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, belediye çalışanlarını ziyaret etti

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Bolu Belediyesi personelini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:14 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, belediye çalışanlarını ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Bolu Belediyesi personelini ziyaret etti.

        Çalışanlara kolay gelsin temennisinde bulunan Demirkol, seçimi kazanması halinde belediyedeki bütün personelin çalışmaya devam edeceğinin sözünü verdi.

        Sağlık müdürlüğü görevindeyken nasıl ekipçe çalışıp başarıyı yakaladılarsa, Bolu Belediyesinde de ekip ruhu ile çalışacaklarını belirten Demirkol, ziyareti sırasında belediye çalışanları tarafından çok güzel karşılandığını anlattı.

        Demirkol, belediye çalışanlarının kendisi için de değerli olduğunu belirterek, "Herkesin içerisinde bütün gruplarda sözümüzü verdik. Burada da vermiş olalım. Hepsinin rızkı ve huzuru bize emanettir. Hiçbirisinin iş kaygısı, huzur kaygısı olmasın. Ben kendilerine de bunun sözünü orada verdim." diye konuştu.

        Başarıyı hiçbir zaman kendine mal etmediğinin altını çizen Demirkol, "Sağlık Müdürlüğündeki bu kıymetli başarılarımızı doktorumuzdan hemşiremize, temizlik görevlilerimizden güvenlik görevlimize, ATT'mizden radyoloji teknisyenimize ve laborantımıza kadar herkese mal etmiş bir yöneticiyim. Sağlık Müdürlüğündeki yönetici arkadaşlarımla, hastanelerdeki çalışanlarımızla müthiş başarıyı yakaladık." şeklinde konuştu.

        Demirkol, rızkın Allah'tan geldiğini ve kimsenin rızka mani olamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bir insanın siyasi düşüncesi, inanışı bizi ilgilendirmez. Örnek veriyorum, benden önce İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız, başka il sağlık müdürlerimizle veya başka başhekimlerle çalışmış arkadaşlarımız vardı. O dönemlerde en güçlü olan insanlar benim dönemimde de güçlü olabildiler. Çünkü iyi çalışıyorlardı. Ben onun adamı, bunun adamı yaftasını kesinlikle hiçbir kimse için kabul etmem. O yüzden de şimdiki belediye başkanıyla düzgün, liyakat ölçüsünde güzel çalışan, onun birebir çalışma arkadaşı olan bir kişi yarın benim de çalışma arkadaşım olabilir. Belki en yakın çalışma arkadaşım olabilir. Biz kimsenin rızkına mani olmayız. Hiç kimsenin ekmeğini engellemeyiz. Bu çok büyük bir kul hakkıdır."

        Projelere göre personel gerekirse liyakat ölçüsüyle alınacağını dile getirerek, "Belediye içindeki yerleştirmeler de yine liyakat içerisinde olacak. Yani bir yerin sorumlusu, liyakat ölçüsünde olacak. Bir yerin sorumlusunun liyakatli olmaması demek, oradaki bütün verimi düşürür. Biz de o sebeple liyakat ölçüsünde atamalarımızı yapacağız. Herkesin rızkı bize emanet." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatma Sevim Baltacı'nın ölümünde sürücü tahliye edildi!
        Fatma Sevim Baltacı'nın ölümünde sürücü tahliye edildi!
        EGM'den Fahri Trafik Müfettişleri kararı
        EGM'den Fahri Trafik Müfettişleri kararı
        Eşini öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra 4. kattan atladı
        Eşini öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra 4. kattan atladı
        Olaylı maç soruşturmasında 4 tutuklama
        Olaylı maç soruşturmasında 4 tutuklama
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Kadın doktoru dövmüştü! Sıcak gelişme!
        Kadın doktoru dövmüştü! Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Uzak Doğu gezisinden döndü
        Uzak Doğu gezisinden döndü
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular

        Benzer Haberler

        Bolu'da yanan ormanlık alan ağaçlandırıldı
        Bolu'da yanan ormanlık alan ağaçlandırıldı
        Bolu'da yaralı bulunan koruma altındaki şah kartal artık gökyüzünde süzülem...
        Bolu'da yaralı bulunan koruma altındaki şah kartal artık gökyüzünde süzülem...
        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini azalttı
        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini azalttı
        Suat Çelen'in Paris Olimpiyatları'nda milli cimnastikçilerden beklentisi bü...
        Suat Çelen'in Paris Olimpiyatları'nda milli cimnastikçilerden beklentisi bü...
        1 kişinin öldüğü, 148'inin de zehirlendiği Yuva köyü davasında avukattan bi...
        1 kişinin öldüğü, 148'inin de zehirlendiği Yuva köyü davasında avukattan bi...
        Köyde çıkan yangında 2 ev, samanlık ve odunluk yandı; 2 yaralı
        Köyde çıkan yangında 2 ev, samanlık ve odunluk yandı; 2 yaralı