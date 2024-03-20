AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, belediye çalışanlarını ziyaret etti

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Bolu Belediyesi personelini ziyaret etti.

Çalışanlara kolay gelsin temennisinde bulunan Demirkol, seçimi kazanması halinde belediyedeki bütün personelin çalışmaya devam edeceğinin sözünü verdi.

Sağlık müdürlüğü görevindeyken nasıl ekipçe çalışıp başarıyı yakaladılarsa, Bolu Belediyesinde de ekip ruhu ile çalışacaklarını belirten Demirkol, ziyareti sırasında belediye çalışanları tarafından çok güzel karşılandığını anlattı.

Demirkol, belediye çalışanlarının kendisi için de değerli olduğunu belirterek, "Herkesin içerisinde bütün gruplarda sözümüzü verdik. Burada da vermiş olalım. Hepsinin rızkı ve huzuru bize emanettir. Hiçbirisinin iş kaygısı, huzur kaygısı olmasın. Ben kendilerine de bunun sözünü orada verdim." diye konuştu.

Başarıyı hiçbir zaman kendine mal etmediğinin altını çizen Demirkol, "Sağlık Müdürlüğündeki bu kıymetli başarılarımızı doktorumuzdan hemşiremize, temizlik görevlilerimizden güvenlik görevlimize, ATT'mizden radyoloji teknisyenimize ve laborantımıza kadar herkese mal etmiş bir yöneticiyim. Sağlık Müdürlüğündeki yönetici arkadaşlarımla, hastanelerdeki çalışanlarımızla müthiş başarıyı yakaladık." şeklinde konuştu.

Demirkol, rızkın Allah'tan geldiğini ve kimsenin rızka mani olamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir insanın siyasi düşüncesi, inanışı bizi ilgilendirmez. Örnek veriyorum, benden önce İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız, başka il sağlık müdürlerimizle veya başka başhekimlerle çalışmış arkadaşlarımız vardı. O dönemlerde en güçlü olan insanlar benim dönemimde de güçlü olabildiler. Çünkü iyi çalışıyorlardı. Ben onun adamı, bunun adamı yaftasını kesinlikle hiçbir kimse için kabul etmem. O yüzden de şimdiki belediye başkanıyla düzgün, liyakat ölçüsünde güzel çalışan, onun birebir çalışma arkadaşı olan bir kişi yarın benim de çalışma arkadaşım olabilir. Belki en yakın çalışma arkadaşım olabilir. Biz kimsenin rızkına mani olmayız. Hiç kimsenin ekmeğini engellemeyiz. Bu çok büyük bir kul hakkıdır."

Projelere göre personel gerekirse liyakat ölçüsüyle alınacağını dile getirerek, "Belediye içindeki yerleştirmeler de yine liyakat içerisinde olacak. Yani bir yerin sorumlusu, liyakat ölçüsünde olacak. Bir yerin sorumlusunun liyakatli olmaması demek, oradaki bütün verimi düşürür. Biz de o sebeple liyakat ölçüsünde atamalarımızı yapacağız. Herkesin rızkı bize emanet." değerlendirmesinde bulundu.