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        Bolu'da yaralı bulunan koruma altındaki şah kartal artık gökyüzünde süzülemeyecek

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da yaralı halde bulunduktan sonra tedavi altına alınan ancak tedaviye cevap vermeyince sol kanadı ampute edilen nesli tehlike altındaki şah kartal, yaşamının geri kalanını hayvanat bahçesinde geçirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:04
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        Bolu'da yaralı bulunan koruma altındaki şah kartal artık gökyüzünde süzülemeyecek
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        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da yaralı halde bulunduktan sonra tedavi altına alınan ancak tedaviye cevap vermeyince sol kanadı ampute edilen nesli tehlike altındaki şah kartal, yaşamının geri kalanını hayvanat bahçesinde geçirecek.

        Dörtdivan ilçesine bağlı Çardak köyü yakınlarında 27 Şubat'ta Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kanadında açık yarası bulunan kartalın tedavi sürecini yürüten veteriner hekim Ömer Yılmaz, iki hafta boyunca süren müdahaleler sonuç vermeyince kangren olan sol kanadı ampute etmek zorunda kaldı.

        Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan şah kartal, artık uçamayacak olsa da yaşamına özenle bakılacağı Sakarya'daki Arifiye Gölya Hayvanat Bahçesi'nde devam edecek.

        Yılmaz, AA muhabirine, kartal kendisine teslim edildiğinde kanadında açık yarasının bulunduğunu söyledi.

        Yaranın ağır olduğunu ve dokuların kangrenleştiğini belirten Yılmaz, "Bir süre yara tedavisi yapmaya çalıştık ama maalesef dokulardaki kangrenleşme ilerledi. Biz de maalesef kanadını almak zorunda kaldık." dedi.

        Yılmaz, kartalın bundan sonraki sürecini tek kanatla sürdüreceğine değinerek, "Uçamayacak ama yürüyebilecek. Çok asil hayvanlar." diye konuştu.

        - Türkiye'nin yerleşik türlerinden şah kartal

        Türkiye'nin yerleşik türlerinden, küresel ölçekte nesli tehdit altındaki şah kartal, geniş kanat açıklığı ve büyük gövdesiyle en iri kartallardan olma özelliğini taşıyor. En yoğun üreme alanları Trakya başta olmak üzere Bolu ve Ankara'nın kuzey bölgeleri olan bu tür, açık alanlar, tarım arazileri ve bozkır düzlüklerinde görülebiliyor.

        Kanat açıklığı 190-210 santimetre, boyları 75-80 santimetre ve ağırlığı 3-5,5 kilogram arasında değişen şah kartal, Akdeniz ve karasal iklim özelliği gösteren bölgelerin yanı sıra ılıman iklimlerde de gözlenebiliyor.

        Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan ve Türkiye'de de koruma altına alınan kartalla ilgili veri toplamak için koruma eylem planları kapsamında verici takma çalışması gerçekleştiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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