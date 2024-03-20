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        Bolu'da yanan ormanlık alan ağaçlandırıldı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde, 7 yıl önce ormanlık alanda çıkan yangının ardından bölgenin ağaçlandırılması için başlatılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar peyderpey 269 bin fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:19 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:19
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        Bolu'da yanan ormanlık alan ağaçlandırıldı
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde, 7 yıl önce ormanlık alanda çıkan yangının ardından bölgenin ağaçlandırılması için başlatılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar peyderpey 269 bin fidan dikildi.

        Bölgede incelemede bulunan Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, gazetecilere, yangında 250 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü belirterek, ekiplerin alanın tamamında ağaçlandırma çalışması yaptığını söyledi.

        Alanı, bir karış toprağı dahi boş bırakmayarak ağaçlandırdıklarını aktaran Şentürk, "Yangın 3 gün sürdü ve güçlükle söndürülebildi. Yangın söndürüldükten sonra da buradaki ağaçlandırma faaliyetleri başlatıldı. Özellikle doğadaki canlılar için 11 bin meyveli fidan dikildi. Bunun yanı sıra da 258 bin ibreli fidan olmak üzere toplam 269 bin fidan bu sahaya dikilmiş oldu. Bunun yanı sıra da 500 kilogram kızılçam tohumu yine alana takviye olarak ekildi." diye konuştu.

        Şentürk, yanan alanlara toprak özellikleri, rakım, bakı ve coğrafi konum gibi özellikler doğrultusunda mevcut şartlara uygun fidanların dikilmesi gerektiğini anlatarak, "Bu yörede genelde kızılçam ve karaçam ağırlıklı bir orman vardı. Dolayısıyla asli türler olarak buraya kızılçam ve karaçam dikildi veya ekildi. Bunun dışında yörede canlıların da besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kiraz, ahlat, alıç, badem gibi fidanlar da alana dikildi. Bu yöreye farklı bir bitki getirdiğinizde yaşama şansı zayıf oluyor. Daha önce hangi türler alanda varsa onların dikilmesi esastır." ifadelerini kullandı.

        - Orman yangınlarına karşı duyarlılık çağrısı

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangın sezonuna hazır olduklarını dile getiren Şentürk, "Öncelikle kendi çalışma arkadaşlarımızı yangına karşı nasıl mücadele edecekleri konusunda eğittik. Bunun dışında özellikle köylülerimizi orman yangınları konusunda zaman zaman yaptığımız toplantılarda bilinçlendirdik. Herhangi bir yangın veya duman gördüklerinde de nasıl hareket etmeleri gerektiğini onlara anlattık." dedi.

        Şentürk, orman yangınlarında sadece ağaçların yanmadığını, doğanın ve canlıların da zarar gördüğünü vurgulayarak, "Yaz aylarında hava koşullarının ekstrem olduğu zamanlarda piknik ateşinin yakılmamasını istirham ediyoruz. Bunun yanı sıra bahçe temizliği ve anız ateşlerinin de ormanlara sıçrama ihtimali olduğundan bizlerden izin alınmadan yakılmamasını istirham ediyoruz. Yol kenarına atılan izmaritlerin de yangına sebebiyet verebileceğini hatırlatmak istiyoruz. Bununla ilgili de gerekli tedbirleri almalarını vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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