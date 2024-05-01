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        Mudurnu'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:09
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        Mudurnu'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hacihalimler köyünde Necati Y'ye ait evin mutfak kısmında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Mudurnu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

        Yangın, evin mutfağında hasara neden oldu.

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