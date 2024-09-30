Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kamu Başdenetçisi Malkoç, Bolu'da hukuk fakültesinin açılış dersini verdi

        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Hukuk Fakültesi 2024-2025 eğitim öğretim döneminin açılış dersini verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 18:17 Güncelleme: 30.09.2024 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamu Başdenetçisi Malkoç, Bolu'da hukuk fakültesinin açılış dersini verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Hukuk Fakültesi 2024-2025 eğitim öğretim döneminin açılış dersini verdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakültedeki açılış dersine Malkoç'un yanı sıra Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Coşkun Karaca, il protokolü, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        Rektör Alişarlı, burada yaptığı konuşmada, öğretim hayatlarında başarılar dilediği öğrencilere dil öğreniminin önemini vurgulayarak, üniversitenin geçmişini ve "Her Yaş Dostu Üniversite" yaklaşımını anlattı.

        Adaletin, İslam inancı ve Türk medeniyeti için ne denli önemli olduğuna işaret eden Alişarlı, Filistin’de yaşanan olaylara değindi ve İsrail'in işlediği soykırım suçlarını kınadı.

        Karaca da üniversitenin kurucusu merhum iş insanı İzzet Baysal'ı rahmetle andı. Fakültenin tarihi ve modern mimari özelliklerine dikkat çeken Karaca, "Hukuk fakültemiz, Türkiye’nin en modern hukuk fakültesi binalarından biri." ifadesini kullandı.

        Kamu Başdenetçisi Malkoç, Fakültenin açılış dersini vermek üzere kürsüye gelerek, yeni akademik yılın başarılara vesile olmasını diledi.

        Türkiye'deki üniversite sayısı ve öğrenci yoğunluğu hakkında bilgiler veren Malkoç, hukuk fakültelerinin adalet, hukuk ve insan hakları konularında aktif rol oynamasının öneminden bahsetti.

        Hukukçuların iş süreçlerini denetleyebileceği sistem inşa etmenin gerekliliğine vurgu yapan Malkoç, öğrencilere en az bir batı ve doğu dili öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Programın son bölümünde katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Malkoç'a, Alişarlı ve Karaca plaket takdim etti. Malkoç da "İnsan Hakları Gazze Raporu" ve "Akademik Ombudsman" dergisini Alişarlı’ya hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Döverek bayılttıkları arkadaşlarını ayıltırken öldürdüler!
        Döverek bayılttıkları arkadaşlarını ayıltırken öldürdüler!
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        Osimhen'de sorun yok!
        Osimhen'de sorun yok!
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen kazalarda 7 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen kazalarda 7 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda yağmur kazaları: 7 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda yağmur kazaları: 7 yaralı
        Sarı kodlu uyarı verilen Bolu'da sağanak
        Sarı kodlu uyarı verilen Bolu'da sağanak
        Bolu'da Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi
        Bolu'da Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi
        Bolu Dağı'nda sis ve yağmur; görüş mesafesi düştü
        Bolu Dağı'nda sis ve yağmur; görüş mesafesi düştü
        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu