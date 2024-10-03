Bolu'da tır park halindeki cipe çarptı, 3 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde tırın arıza nedeniyle yol kenarında park halinde duran cipe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde tırın arıza nedeniyle yol kenarında park halinde duran cipe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Cengiz K. idaresindeki 28 ACF 935 plakalı tır, arıza yaptığı için Bolu-Batı Gişeleri mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki 68 HK 414 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen cip, demir bariyerle tırın arasında sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Cipte sıkışan 3 kişi, itfaiye erlerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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