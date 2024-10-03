Bolu'da tır park halindeki cipe çarptı, 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Cengiz K. idaresindeki 28 ACF 935 plakalı tır, arıza yaptığı için Bolu-Batı Gişeleri mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki 68 HK 414 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen cip, demir bariyerle tırın arasında sıkıştı.

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