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        GÜNCELLEME - Bolu'da konakladığı otel odasında yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Bolu'da evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen ve konakladığı otelde gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:52 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:52
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        GÜNCELLEME - Bolu'da konakladığı otel odasında yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Bolu'da evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen ve konakladığı otelde gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, İzzet Baysal, Sümer ve Sandallar mahallelerinde 3 evden yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet, saat ve değerli eşya çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını ve plaka tanıma sistemlerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını A.K'nin (26) gerçekleştirdiğini tespit etti.

        İl merkezindeki bir otelde konakladığı belirlenen şüpheli, kaldığı odaya düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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