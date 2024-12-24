Bolu'da amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı

Törene, Bolu Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cemalettin Metin, amatör spor kulübü temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

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