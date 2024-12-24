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        Bolu'da amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı

        Bolu'da amatör spor kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamak ve gençlerin spor yapma imkanlarını geliştirmek amacıyla malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 10:07 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:06
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        Bolu'da amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı
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        Bolu'da amatör spor kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamak ve gençlerin spor yapma imkanlarını geliştirmek amacıyla malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

        İl Özel İdaresi tarafından amatör kulüplere malzeme dağıtımı kapsamında 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

        Törene, Bolu Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cemalettin Metin, amatör spor kulübü temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        Protokol üyeleri tarafından 33 amatör spor kulübüne çeşitli malzeme dağıtımı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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