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        Bolu'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı

        Bolu'da güçlendirme çalışması yapılan binada iskeleden düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:13 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:13
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        Bolu'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı
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        Bolu'da güçlendirme çalışması yapılan binada iskeleden düşen işçi yaralandı.

        Tabaklar Mahallesi Anadolu Sokak'ta bulunan Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi yurdunun güçlendirme projesinde çalışan İrfan Ü. (34) dengesini kaybederek üçüncü kattaki iskeleden birinci kata düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından işçi, merdivenli itfaiye aracıyla bulunduğu yerden indirilerek ambulansa taşındı.

        Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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