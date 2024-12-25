Bolu'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı
Bolu'da güçlendirme çalışması yapılan binada iskeleden düşen işçi yaralandı.
Bolu'da güçlendirme çalışması yapılan binada iskeleden düşen işçi yaralandı.
Tabaklar Mahallesi Anadolu Sokak'ta bulunan Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi yurdunun güçlendirme projesinde çalışan İrfan Ü. (34) dengesini kaybederek üçüncü kattaki iskeleden birinci kata düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından işçi, merdivenli itfaiye aracıyla bulunduğu yerden indirilerek ambulansa taşındı.
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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