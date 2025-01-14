Mudurnu'da anne adaylarına eğitim verilecek

Mudurnu Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları, anne adaylarını ve anneleri gebe sınıfına davet etti.

Mudurnu Toplum Sağlığı Merkezinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, ilçede sağlıklı gebelik ve gebelik dönemi sonrası sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için anne adaylarına yönelik hazırlanan gebe sınıfının hizmet vermeye başladığı bildirildi.

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