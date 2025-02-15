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        Hafta sonunu fırsat bilenler Gölcük Tabiat Parkı'nda kış manzarasının tadını çıkardı

        Bolu'da, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda kış manzarasının tadını çıkarmak isteyenlerden ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 14:08 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:10
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        Hafta sonunu fırsat bilenler Gölcük Tabiat Parkı'nda kış manzarasının tadını çıkardı
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        Bolu'da, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda kış manzarasının tadını çıkarmak isteyenlerden ilgi gördü.

        Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan, karla kaplı tabiat parkındaki gölün yüzeyi, hava sıcaklığının gece eksi derecelere düşmesiyle buz tuttu.

        Kar kalınlığının 5 santimetre olduğu Gölcük'te güzel görüntüler oluştu.

        Hafta sonunda kış manzarasının tadını çıkarmak isteyenler, tabiat parkında yoğunluk oluşturdu.

        Soğuk havaya rağmen bölgeye gelenler, gölün etrafında yürüyüş yaptı, güzel manzara karşısında fotoğraf çektirdi.

        Yetkililer, ziyaretçileri, doğayı korumaları ve buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyardı.

        Ziyaretçi Rümeysa Doğan, sık sık tabiat parkını ziyaret ettiklerini söyledi.

        Doğan, herkese, Bolu'nun en güzel yeri olduğunu belirttiği tabiat parkını ziyaret etme tavsiyesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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