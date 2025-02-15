Hafta sonunu fırsat bilenler Gölcük Tabiat Parkı'nda kış manzarasının tadını çıkardı

Doğan, herkese, Bolu'nun en güzel yeri olduğunu belirttiği tabiat parkını ziyaret etme tavsiyesinde bulundu.

Soğuk havaya rağmen bölgeye gelenler, gölün etrafında yürüyüş yaptı, güzel manzara karşısında fotoğraf çektirdi.

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