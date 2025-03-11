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        Bolu'daki tabiat ve milli parklar için koruma tedbirleri alındı

        Bolu Valiliği, tabiat ve milli parkların korunmasına yönelik aldığı önlemleri duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 14:21 Güncelleme: 11.03.2025 - 14:21
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        Bolu'daki tabiat ve milli parklar için koruma tedbirleri alındı
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        Bolu Valiliği, tabiat ve milli parkların korunmasına yönelik aldığı önlemleri duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Milli Park, Tabiat Parkı, Sulak Alan ve Koruma Kapsamındaki Diğer Alanların İşletilmesi" hakkında genel emrin yayımlandığı belirtildi.

        Açıklamada emrin, kentte korunan alanlardaki doğal güzelliklerin gelecek nesillere daha iyi aktarılması, kullanma dengesinin gözetilmesi, bu alanlarda suç işlenmesinin önlenmesi, kamu sağlığının, düzeninin ve güvenliğinin korunması, huzur ve güven ortamının sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla yayımlandığı kaydedildi.

        Emrin, Yedigöller ve Abant milli parkları, Gölcük, Beşpınarlar, Göksu, Kargalı Gölcük, Ayıkayası, Sünnet Gölü, Sülüklü Göl ve Karagöl tabiat parkları, Yeniçağa Gölü Sulak Alanı, korunan alanlar ve yetkili makamlarca koruma altına alınacak alanlar ile bu korunan alanların ulaşım yollarını kapsadığı aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

        "Her türlü donatı elemanına zarar verilmesi, yardım/bağış toplanması, ürün tanıtımı, afiş, broşür, tanıtım materyali dağıtmak, stant kurmak, ticari ve reklam amaçlı faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Göllere her ne amaçla olursa olsun girmek, göl üzerinde bot, kayık, kano, kullanmak yasaktır. Göllerde yapılacak bilimsel amaçlı çalışmalar izne tabi olup Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden izin alınmadan yapılamaz. Olası kazalara meydan verilmemesi için donmuş göl yüzeyine can ve mal güvenliği bakımından insanların çıkması, diğer canlı veya nesnelerin çıkarılması yasaktır. Söz konusu sahalarda yer ateşi yakmak veya mangal izni verilmiş kısımlarında yakılmış ateş atıklarının bu alanlardaki küllüklerin dışına dökülmesi yasaktır."

        Açıklamada, çevreyi rahatsız edecek şekilde ses yayını yapmak, gürültü çıkarmak, kavga etmek gibi davranışlarda bulunmanın, izin ve ruhsat almaksızın her türlü sabit ya da seyyar ürün satışı yapmanın, seyir alanı oluşturmanın ve alan işgal etmenin de yasaklandığı ifade edildi.

        Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından belirlenen alanlar dışında çadırlı kamp-karavan ile konaklamaya da izin verilmeyeceği bilgisine yer verilen açıklamada, çadır kampına izin verilen alanlarda, terör, güvenlik, sağlık, çevre gibi hassasiyetler dikkate alınarak gerekli planlamaların yapılacağı bildirildi.

        Açıklamada, korunan alanlarda can ve mal güvenliği açısından acil sağlık ve itfaiye tedbirleri alınması konusunda işletmecilerin sorumluluğunun belirlenmesinin Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından sağlanacağı belirtilerek, kararlara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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