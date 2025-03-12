Sarıalan Yaylası'nda menderesler karların erimesiyle suyla doldu
Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'da yer alan Sarıalan Yaylası'nda menderesler, karların erimesinin ardından suyla dolarak ayrı bir güzelliğe büründü.
Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'da yer alan Sarıalan Yaylası'nda menderesler, karların erimesinin ardından suyla dolarak ayrı bir güzelliğe büründü.
Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan yaylada baharın gelmesiyle karlar erimeye başladı.
Kıvrımlı yapılarıyla bölgeye görsel güzellik katan menderesler, karların erimesiyle suyla doldu.
Mendereslerin etrafındaki düzlüklerde açan sarı ve mor renkteki çiğdemler, yayladaki doğal manzaraya ahenk kattı.
Sarıalan Yaylası'daki güzel manzara dronla görüntülendi.
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