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        Sarıalan Yaylası'nda menderesler karların erimesiyle suyla doldu

        Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'da yer alan Sarıalan Yaylası'nda menderesler, karların erimesinin ardından suyla dolarak ayrı bir güzelliğe büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:19 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:33
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        Sarıalan Yaylası'nda menderesler karların erimesiyle suyla doldu
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        Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'da yer alan Sarıalan Yaylası'nda menderesler, karların erimesinin ardından suyla dolarak ayrı bir güzelliğe büründü.

        Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan yaylada baharın gelmesiyle karlar erimeye başladı.

        Kıvrımlı yapılarıyla bölgeye görsel güzellik katan menderesler, karların erimesiyle suyla doldu.

        Mendereslerin etrafındaki düzlüklerde açan sarı ve mor renkteki çiğdemler, yayladaki doğal manzaraya ahenk kattı.

        Sarıalan Yaylası'daki güzel manzara dronla görüntülendi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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