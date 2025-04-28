Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden Doktor Enes Gültekin Bolu'da görev yaptığı hastanede anıldı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta çıkan otel yangınında hayatını kaybeden Doktor Enes Gültekin, Bolu'da görev yaptığı hastanede anıldı.

Gültekin için görev yaptığı ve isminin acil servise verildiği Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde anma töreni düzenlendi.

Dua edilmesi ve Gültekin için hazırlanan sinevizyon gösterimiyle başlayan programda katılımcılar zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Programda konuşan AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, ihmallerin sonucunun ağır şekilde ödendiğini belirterek, böyle acı olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonunun kurulduğunu anımsatan Coşkunyürek, "Komisyonda incelemelerimiz, adli ve idari süreç devam ediyor. Komisyonda 'Ülkemizde böyle acılar yaşanmasın.' çalışmasının içerisindeyiz. Oradan çıkacak sonuçlarla belki yeni kanunlar, yeni düzenlemeler çıkartacağız." şeklinde konuştu.

Ailesinden 8 kişiyi kaybeden baba Yüksel Gültekin de olayın yaşandığı günden itibaren kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Gültekin, kaybettiklerinin ismini yaşatacak yeni eserler yapmak için vakıf kurma çalışmasını başlattıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "Haziran ayı sonu ya da temmuz ayı başında vakıf çalışmamız tamamlanacak. İlk olarak 4 ile 6 yaş arası kreş kazandıracağız. İl Sağlık Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere evladım Doktor Enes'in adına 112 Acil Sağlık İstasyonu'nu süratli şekilde aile olarak yapmak istiyoruz. Ayrıca bu hastaneye taşınması planlanan diyaliz ünitesi inşaatını da devletimiz izin verirse kızım Rümeysa adına inşa etmek istiyoruz. Kızılay Parkı'nın oraya da çocuklarımızın adını taşıyan kökez çeşmesi yapılacak." Program, Gültekin'in isminin verildiği acil servisin girişinde dua edilmesiyle sona erdi. Törene Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman, Enes Gültekin'in annesi Azize Gültekin, kayınpederi Mehmet ve kayınvalidesi Habibe Güner ile yakınları ve hastane çalışanları katıldı.