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        Bolu'da kontrol altına alınan orman yangını alanında soğutma çalışmaları tamamlandı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan ve yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sonlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 23:36 Güncelleme: 28.06.2025 - 23:36
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        Bolu'da kontrol altına alınan orman yangını alanında soğutma çalışmaları tamamlandı
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan ve yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sonlandı.

        İlçeye bağlı Çatacık köyü mevkisinde yer alan ormanlık alanda dün öğleden sonra çıkan yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı.

        Olası alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarını gece boyu sürdüren, sağanağın da etkili olmasının ardından faaliyetlerini tamamlayan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ihtimallere karşı bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.

        Dün Merkez Mahallesi Çatacık köyü ve Sünnet Gölü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle saat 15.29 sıralarında yangın çıkmış, ekiplerin yaklaşık 7 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Çalışmalara, 4 helikopter, 7 ilk müdahale aracı, 22 arazöz, 1 merdivenli söndürme aracı, 6 su ikmal aracı ve su tankeri, 24 diğer araç ve 8 iş makinesi (2 dozer, 5 greyder, 1 treyler) ile itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ekiplerinden 183 personel katılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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