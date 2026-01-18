Habertürk
        Bolu Dağı'nda yoğun kar etkili oluyor

        Bolu Dağı'nda yoğun kar etkili oluyor

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı görülüyor.

        Giriş: 18.01.2026 - 09:24 Güncelleme: 18.01.2026 - 09:24
        Ankara ile İstanbul arasında önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı, yoğun şekilde sürüyor.

        Yolun ulaşıma kapanmaması için kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkmamaları, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıyor.

        Ekipler ayrıca, yoğun kar yağışı nedeniyle yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaya yönelik sürücüleri ikaz ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

