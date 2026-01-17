Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 13:24 Güncelleme: 17.01.2026 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

        Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden E.D. idaresindeki 14 ABY 992 plakalı otomobil ile T.G. yönetimindeki 14 ABF 226 plakalı yolcu minibüsü, Yazılar köyü mevkisinde çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan 1'i ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Y. (74) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?

        Benzer Haberler

        BAİBÜ "6. Ulusal Aşçılık Kampı"nın proje ortağı oldu
        BAİBÜ "6. Ulusal Aşçılık Kampı"nın proje ortağı oldu
        Bolu-Mudurnu yolunda feci kaza: 1'i ağır 10 yaralı
        Bolu-Mudurnu yolunda feci kaza: 1'i ağır 10 yaralı
        Çubuk gölü buz tuttu
        Çubuk gölü buz tuttu
        Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı
        Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı
        Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
        Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
        Bolu'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
        Bolu'da traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı