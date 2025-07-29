MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapıyor.
Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapıyor.
Karacasu beldesindeki bir otelde hazırlıklarını sürdüren Ankara ekibi, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde idmana çıktı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, koordinasyon, top sürme ve pas çalışması yaptı.
MKE Ankaragücü, Bolu kampını 8 Ağustos'ta tamamlayacak.
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