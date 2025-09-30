Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 19 ölçüldü

        ​​​​​​​Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 19 olarak ölçüldü.

        Giriş: 30.09.2025 - 11:00 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:13
        Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 19 ölçüldü
        ​​​​​​​Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 19 olarak ölçüldü.

        Yılın ilk aylarında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde, yağışların azlığı ve hava sıcaklıklarının yüksekliği nedeniyle su seviyesi azaldı.

        Gölü besleyen Mudurnu Deresi havaların sıcak ve kurak gitmesi nedeniyle kurudu. Abant Deresi'nden ise çok az miktarda gelen su göle akıyor.

        Eylül ayının başında yüzde 22'lere gerileyen gölde, bu oran eylül ayı sonu itibariyle yüzde 19'a düştü.

        Öte yandan, kent merkezinde iki gündür aralıklarla etkili olan sağanakla derelerdeki su seviyesi yükseldi ve göle dolmaya başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

