Bolu'da 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Yapılan testte 3.40 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, daha sonra sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan sürücülerden M.Ç, alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine direnerek, kendisini görüntüleyen gazetecilerden çekim yapmamalarını istedi.

Bu sırada F.T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile A.Ş. idaresindeki 14 DR 678 plakalı otomobil devrilen aydınlatma direğine çarptı.

