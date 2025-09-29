Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:52 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:52
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Kimileri yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, bazıları da kendisini şemsiyeyle korudu.

        Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları sel, su baskını ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyardı.

        - Yeniçağa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        A.T. idaresindeki 06 YIS 48 plakalı otomobil ile E.S. yönetimindeki 61 AIP 615 plakalı otomobil, Aşık Dertli Anıt Mezarı mevkisinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 06 YIS 48 plakalı otomobil devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçtakilerden E.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

