        Bolu'da Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

        Bolu'da Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

        Bolu'da Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 13:44 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:44
        Bolu'da Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
        Bolu'da Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü ilçede bulunan Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

        Gölün donmasıyla güzel manzaralar oluşurken, belediye yetkilileri insanları buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyardı.

        Yüzeyi buz tutan göl, havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

