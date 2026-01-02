Bolu'da paletli ambulans ekipleri, karlı yolları aşarak hastaların imdadına yetişiyor

ZAFER GÖDER - Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle normal araçlarla ulaşım imkanı bulunmayan yerleşim birimlerinde rahatsızlanan vatandaşlara sağlık hizmetleri paletli ambulanslarla götürülüyor.

İl genelinde 1 haftadır etkisini sürdüren yağışın ardından kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Bolu'da görevli ekipler, özellikle il ve ilçe merkezlerine uzak, yolu kar nedeniyle kapalı köy, mahalle ve yaylalarda yaşayan vatandaşlara zorlu kış şartlarına rağmen sağlık hizmetini ulaştırıyor.

Evlerinde rahatsızlanıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlara normal ambulansla ulaşma imkanı bulunmayan durumlarda paletli ambulanslar devreye giriyor.

Yolları kaplayan karları aşarak hedeflenen noktaya paletli ambulanslarla ulaşan sağlık personeli, hastaların muayenesini yaparak tedavi sürecini başlatıyor. Bazı vatandaşlar evlerinde ayakta tedavi edilirken, ihtiyaç halinde ise il veya ilçe merkezlerindeki hastanelere taşınıyor.

İl genelinde görev yapan sağlık personeli, her gün 4'ü kar paletli 47 ambulans ile zorlu hava koşullarında hastaların yardımına yetişmek için zamanla yarışıyor.