        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Tanju Özcan'a, Suriyeli sığınmacılara yönelik eylemleri nedeniyle yurtdışına çıkış yasağı

        BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın, kentte yaşayan sığınmacılara yönelik aldığı kararlarla ilgili 'Nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla yargılandığı dava ertelenirken, mahkeme adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı uyguladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 19:38 Güncelleme: 29.09.2025 - 19:40
        Tanju Özcan'a, Suriyeli sığınmacılara yönelik eylemleri nedeniyle yurtdışına çıkış yasağı
        BOLU Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan'ın, kentte yaşayan sığınmacılara yönelik aldığı kararlarla ilgili 'Nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla yargılandığı dava ertelenirken, mahkeme adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı uyguladı.

        Bolu Belediye Başkanı CHP’li Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilere belediye tarafından ayni ve nakdi yardımı keserken, su ücretlerine 10 kat zam yapıp, nikah ücretlerinin de 100 bin TL olması yönünde karar aldı. Özcan’ın sığınmacılara yönelik aldığı kararlar bazı kesimlerin tepkisine neden olurken, hakkında sivil toplum kuruluşları tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Özcan hakkında Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasında, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi CHP’li Özcan’a adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi. Duruşma, 10 Ekim 2025 tarihine ertelendi.

        Başkan Özcan, hakkında verilen adli kontrol kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Suriyeli sığınmacıların Bolu’dan gitmeleri için geçmişte bazı kararlar aldım. Bu kararlar ile ilgili hakkımda çok sayıda şikayet oldu. Bu şikayetler sonucunda Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca defalarca takipsizlik kararları verildi ve bu kararlar kesinleşti. Tüm bunlara rağmen birkaç ay önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kamuoyuna yaptığı paylaşım sonrasında, aynı konuda çok sayıda takipsizlik kararı olmasına rağmen hakkımda yeniden soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda da Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemece, açılan dava üzerine duruşma tarihi verildi. Bu arada hakim değişmiş, yeni hakim duruşmaya birkaç gün kala aniden savcılığa tutuklama dahil hakkımda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının gerekli olup olmadığını sormuştur. Savcılık makamı tarafından herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmasına gerek yoktur denmesine karşın, mahkemece gerekçe bile belirtilmeden hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur. Bu ne garip bir sığınmacı sevgisidir anlamak mümkün değil. Bu tuhaf kararı Türk Milleti’nin vicdanına havale ediyorum” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

