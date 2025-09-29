Beşiktaş-Kocaelispor maçı CANLI YAYIN

STAT: Tüpraş Stadyumu

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham.

Kocaelispor: Jovanovic, Djiksteel, Syrota, Balogh, Muharrem, Keita, Show, Rivas, Tayfur, Churlinov, Petkovic.

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor.

Ligde 1 maçı eksik siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alırken, 2 yenilgi yaşadı ve 9 puanla haftaya giriş yaptı. Süper Lig'e 16 sezon sonra yükselen Kocaelispor ise çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 2 puan topladı. Beşiktaş, Körfez ekibi karşısında kazanarak Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor. Trabzonspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK maçlarından mağlubiyet, Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarından ise beraberlikle ayrılan Körfez temsilcisi, Beşiktaş deplasmanında başarılı sonuç almayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ VE KOCAELİSPOR'DA İKİŞER EKSİK VAR Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak Göztepe ve Kayserispor maçlarında formasından uzak kalan Salih Uçan, Kocaelispor karşısında da görev yapamıyor. Siyah-beyazlı kulüpten dün yapılan açıklamaya göre Demir Ege Tıknaz'ın ise sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildi. Demir Ege Tıknaz da Kocaelispor maçında formasından uzak kalıyor. Yeşil-siyahlı ekipte Mateusz Wieteska ve Massadio Haidara'nın sakatlıkları bulunuyor.