        Beşiktaş-Kocaelispor maçı CANLI YAYIN - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş-Kocaelispor maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Kocaelispor'u ağırlıyor. Ligde 1 maçı eksik siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alırken, 2 yenilgi yaşadı ve 9 puanla haftaya giriş yaptı. Kocaelispor ise çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 2 puan topladı.

        Ajanslar
        Ajanslar
        Giriş: 29.09.2025 - 18:51 Güncelleme: 29.09.2025 - 19:00
        İlk 11'ler belli oldu!
        STAT: Tüpraş Stadyumu

        HAKEM: Ali Şansalan

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham.

        Kocaelispor: Jovanovic, Djiksteel, Syrota, Balogh, Muharrem, Keita, Show, Rivas, Tayfur, Churlinov, Petkovic.

        Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor.

        Ligde 1 maçı eksik siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alırken, 2 yenilgi yaşadı ve 9 puanla haftaya giriş yaptı. Süper Lig'e 16 sezon sonra yükselen Kocaelispor ise çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 2 puan topladı. Beşiktaş, Körfez ekibi karşısında kazanarak Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor.

        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        Trabzonspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK maçlarından mağlubiyet, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarından ise beraberlikle ayrılan Körfez temsilcisi, Beşiktaş deplasmanında başarılı sonuç almayı hedefliyor.

        BEŞİKTAŞ VE KOCAELİSPOR'DA İKİŞER EKSİK VAR

        RAMS Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak Göztepe ve Kayserispor maçlarında formasından uzak kalan Salih Uçan, Kocaelispor karşısında da görev yapamıyor.

        Siyah-beyazlı kulüpten dün yapılan açıklamaya göre Demir Ege Tıknaz'ın ise sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildi. Demir Ege Tıknaz da Kocaelispor maçında formasından uzak kalıyor.

        Yeşil-siyahlı ekipte Mateusz Wieteska ve Massadio Haidara'nın sakatlıkları bulunuyor.

        BEŞİKTAŞ'TAN SELÇUK İNAN'A KARŞI 4 MAÇTA 1 GALİBİYET

        Beşiktaş, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a karşı çıktığı 4 maçta 1 galibiyet elde etti.

        Siyah-beyazlı takım, 40 yaşındaki teknik adama Kasımpaşa'yı çalıştırdığı 2023 yılında ilk kez rakip oldu. Beşiktaş, söz konusu maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        Daha sonra Gaziantep FK'nin başına geçen Selçuk İnan ile 3 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla rakibine mağlup oldu.

        Öte yandan iki takım, bir kez de 1-1 berabere kaldı.

        16 SEZON SONRA YENİDEN KARŞI KARŞIYALAR

        Beşiktaş ile Kocaelispor, 16 sezon sonra ligde karşı karşıya geliyor.

        Siyah-beyazlı takım, 2008-2009'da Süper Lig'e veda ettikten sonra amatör kümeye kadar düşen Kocaelispor ile yıllar sonra yeniden kozlarını paylaşacak.

        İki takım arasında 2008-2009 sezonunda oynanan son maçları Beşiktaş, 5-2 ve 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.

        BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR: 41. RANDEVU

        Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya geliyor.

        İki ekip arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 23, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

        Beşiktaş'ın toplam 79 golüne, Körfez ekibi 39 golle yanıt verdi.

        İki takım arasında 16 sezon önce (2008-2009 sezonunda) yapılan ligdeki son maçları Beşiktaş, İstanbul'da 5-2 ve Kocaeli'de 3-1'lik skorlarla kazandı.

