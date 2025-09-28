Gölcük Tabiat Parkı sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor

Çocuklar ve gençler kiraladıkları bisikletlerle gölün etrafında tur attı, bazı doğaseverler balık tuttu.

Günübirlik tatilcilerden bazıları temiz havada yürüyüş yaparken, bazı aileler de çocuklarıyla piknik masalarında vakit geçirdi.

Göl çevresini saran ormanlık alanda yeşil, kahverengi ve sarının tonlarını bir arada görebilen ziyaretçiler, göl kıyısında, iskelelerde ve yürüyüş yolunda bol bol fotoğraf çekti.

