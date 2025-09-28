Habertürk
        Gölcük Tabiat Parkı sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor

        Gölcük Tabiat Parkı sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor

        Bolu'nun doğal güzelliklerinden Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu tatilcilerini ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 13:53 Güncelleme: 28.09.2025 - 13:53
        Gölcük Tabiat Parkı sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor
        Bolu’nun doğal güzelliklerinden Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu tatilcilerini ağırladı.

        Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkında sonbahar renkleri etkisini göstermeye başladı.

        Göl çevresini saran ormanlık alanda yeşil, kahverengi ve sarının tonlarını bir arada görebilen ziyaretçiler, göl kıyısında, iskelelerde ve yürüyüş yolunda bol bol fotoğraf çekti.

        Günübirlik tatilcilerden bazıları temiz havada yürüyüş yaparken, bazı aileler de çocuklarıyla piknik masalarında vakit geçirdi.

        Çocuklar ve gençler kiraladıkları bisikletlerle gölün etrafında tur attı, bazı doğaseverler balık tuttu.

        Gölcük Tabiat Parkı'nın manzarası havadan da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

