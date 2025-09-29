Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Belediye Başkanı Özcan'a "nefret ve ayrımcılık" davasında yurt dışı yasağı getirildi

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, kentte yaşayan sığınmacılara yönelik aldığı kararlara ilişkin "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla açılan davada yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 21:48 Güncelleme: 29.09.2025 - 21:48
        Bolu Belediye Başkanı Özcan'a "nefret ve ayrımcılık" davasında yurt dışı yasağı getirildi
        Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla görülen davanın duruşmasında Özcan'a adli kontrol tedbiri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

        Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla görülen davanın duruşmasında Özcan'a adli kontrol tedbiri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

        Duruşma, 7 Ekim 2025'e ertelendi.

        Özcan, konuyla ilgili ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suriyeli sığınmacıların Bolu’dan gitmesi için geçmişte bazı kararlar aldığını belirterek, hakkında yapılan çok sayıda şikayete ilişkin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararları verildiğini aktardı.

        Hakkında yeniden soruşturma açıldığını belirten Özcan, şunları kaydetti:

        "Soruşturma sonucunda da Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemece, açılan dava üzerine duruşma tarihi verildi. Bu arada hakim değişmiş, yeni hakim duruşmaya birkaç gün kala aniden savcılığa tutuklama dahil, hakkımda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının gerekli olup olmadığını sormuştur. Savcılık makamı tarafından 'herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmasına gerek yoktur' denmesine karşın, mahkemece gerekçe bile belirtilmeden hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

