        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da kar yüküne dayanamayan tenis kortunun çatısı çöktü

        Bolu'da yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı tenis kortunun çatısı çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 12:05 Güncelleme: 05.01.2026 - 12:05
        Bolu'da kar yüküne dayanamayan tenis kortunun çatısı çöktü
        Bolu'da yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı tenis kortunun çatısı çöktü.

        Kentte yaklaşık 7 gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 1 metreye yaklaştı.

        Karaçayır Mahallesi'ndeki kapalı tenis kortunun çatısı, biriken karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü.

        Yaralananın olmadığı olay sonrası çevrede güvenlik önlemleri alındı. Girişlerin geçici olarak kapatıldığı tenis kortunda hasar oluştu.

