Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da asayiş

        Bolu'da Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 12 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 16:20 Güncelleme: 04.10.2025 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da asayiş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'da Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 12 kişi yakalandı.

        Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince Bahçelievler Mahallesindeki bir dernek lokalinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.

        Ekipler, kumarda kullanılan 27 bin 300 liraya el koyarken, 1 kişiye "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

        Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yol uygulamasında ise arama yapılan 2 araçta 5 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram kubar esrar, 102 sentetik ecza hapı ile 430 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, 2 kişin gözaltına alındı.

        Jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları kapsamında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda kesinleşmiş cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

        Jandarma görevlilerince bir şüphelinin evinde ve iş yerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 sallama olarak tabir edilen bıçak, değişik ebatlarda 530 tabanca fişeği ile 47 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

        Operasyonda S.Ç. ile bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 evde arama yapıldı.

        Aramada, 500 gram altın tozu, 335 değerli taş ve 13 tarihi eser nitelikli obje geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?

        Benzer Haberler

        Bolu'da kaçak tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
        Bolu'da kaçak tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Topl...
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Topl...
        Özgür Özel: Anketlerde birinci partiyiz
        Özgür Özel: Anketlerde birinci partiyiz
        Boluspor-Esenler Erokspor maçının ardından
        Boluspor-Esenler Erokspor maçının ardından
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bolu mitinginde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bolu mitinginde konuştu:
        Boluspor - Esenler Erokspor: 1-3
        Boluspor - Esenler Erokspor: 1-3