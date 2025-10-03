Habertürk
Habertürk
        Boluspor-Esenler Erokspor maçının ardından

        Boluspor-Esenler Erokspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Esenler Erokspor'a 3-1 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Mustafa Er, camiadan özür dilediğini, kötü oyun ve kötü bir netice alındığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 23:21 Güncelleme: 03.10.2025 - 23:21
        Boluspor-Esenler Erokspor maçının ardından
        Er, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın iyi oynamadığını, rakibin yaklaşık 50 dakika boyunca 10 kişi mücadele ettiğini hatırlattı.

        İkinci yarı oyuna bir türlü giremediklerini belirten Er, "Belki bir yada iki pozisyon ürettik. Üretken ve baskılı oynamamız gerekiyordu. Ama maalesef çok ama çok basit goller yedik. Ceza sahasında gereksiz bir çekme ve penaltı ve ardından gol geldi." diye konuştu.

        Er, mazeret üretilmeyecek bir maç oynadıklarını ifade ederek, "Bizim için dokuz haftanın en olumsuz maçı diyebilirim. Rakiplerimizden bir tanesiydi çünkü. Kırmızı karttan sonra giren oyunculardan da istediğimiz verimi alamadık. Camiamızdan özür diliyoruz. Kötü oyun ve kötü netice." ifadelerini kullandı.

        - Esenler Erokspor cephesi

        Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise basının kendilerine yeterince ilgi göstermediğini, takım olarak ilgi beklediklerini kaydetti.

        Kendileri için çok önemli bir galibiyet aldıklarını anlatan Özköylü, "Ligin içerisinde, ileriki haftalara gittiğimizde, ligin sonuna yaklaştığımızda geriye dönüp hatırlandığında en önemli galibiyetlerden bir tanesini bugün aldık. Geriye düştüğümüz bir maç, oyuncularımız hakikaten büyük karakter koydu." şeklinde konuştu.

        Özköylü, 10 kişi ile mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Deplasmanda kazanmak, Boluspor gibi iyi bir takıma karşı kazanmak çok çok önemli. Oyuncularımı kutluyorum. Büyük bir iş başardılar. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık." dedi.

        Çok mutlu olduğunu anlatan Özköylü, milli maç arasına gireceklerini, dinlenip toparlanacaklarını, haftalardır bazı oyuncuların farklı yerlerde oynadığını, bütün oyuncuların takdiri hak ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

