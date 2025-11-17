Bolu'da 3 işçi servisinin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve kara yolu ekipleri sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi'nden kent merkezi istikametine giden A.T. yönetimindeki 14 S 0232 plakalı işçi servisi midibüsü, Köroğlu Mahallesi mevkisinde önünde seyreden S.T. idaresindeki 14 S 0224 plakalı midibüse, bu araç da öndeki A.S'nin kullandığı 14 S 238 plakalı midibüse çarptı.

