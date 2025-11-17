Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da 3 işçi servisinin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan 3 midibüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

        Giriş: 17.11.2025 - 21:02 Güncelleme: 17.11.2025 - 21:02
        Organize Sanayi Bölgesi'nden kent merkezi istikametine giden A.T. yönetimindeki 14 S 0232 plakalı işçi servisi midibüsü, Köroğlu Mahallesi mevkisinde önünde seyreden S.T. idaresindeki 14 S 0224 plakalı midibüse, bu araç da öndeki A.S'nin kullandığı 14 S 238 plakalı midibüse çarptı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve kara yolu ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücülerden A.T. ile midibüslerde bulunan 10 işçi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

