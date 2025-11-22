Stat:BoluAtatürk
Hakemler: Fatih Tokail, Seyfettin Ünal, Azad İlhan
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk. 62 Devran Şenyurt), Lima, Barış Alıcı (Dk. 73 Rasheed), Liço (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran), Arda Usluoğlu, Hasani, Doğan Can Davas, Kouagba, Onur Öztonga (Dk. 80 Kaan Arslan), Balburdia (Dk. 73 Harun Alpsoy)
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Sinan Kurt (Dk. 46 Kahraman Demirtaş), Mehmet Murat Uçar, Kouyate, Traore, Mehmet Yeşil (Dk. 66 Çekdar Orhan) Afena Gyan, Aytaç Kara (Dk. 46 Poko), Diagne (Dk. 88 Fernando), Celal Hanalp, Dia Saba (Dk. 66 Moreno)
Goller: Dk. 7 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 19 (Penaltıdan) ve 26 Hasani, Dk. 31 Mehmet Yeşil (Kendi kalesine), Dk. 45 Balburdia (Penaltıdan) (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 45+1 Afena Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 11 Ömürcan Artan, Dk. 58 Onur Öztonga (Boluspor), Dk. 24 Erce Kardeşler, Dk. 72 Diagne, Dk. 87 Celal Hanalp (Amed Sportif Faaliyetler)
BOLU
