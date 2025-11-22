Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 18:22 Güncelleme: 22.11.2025 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:BoluAtatürk

        Hakemler: Fatih Tokail, Seyfettin Ünal, Azad İlhan

        Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk. 62 Devran Şenyurt), Lima, Barış Alıcı (Dk. 73 Rasheed), Liço (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran), Arda Usluoğlu, Hasani, Doğan Can Davas, Kouagba, Onur Öztonga (Dk. 80 Kaan Arslan), Balburdia (Dk. 73 Harun Alpsoy)

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Sinan Kurt (Dk. 46 Kahraman Demirtaş), Mehmet Murat Uçar, Kouyate, Traore, Mehmet Yeşil (Dk. 66 Çekdar Orhan) Afena Gyan, Aytaç Kara (Dk. 46 Poko), Diagne (Dk. 88 Fernando), Celal Hanalp, Dia Saba (Dk. 66 Moreno)

        Goller: Dk. 7 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 19 (Penaltıdan) ve 26 Hasani, Dk. 31 Mehmet Yeşil (Kendi kalesine), Dk. 45 Balburdia (Penaltıdan) (Boluspor)

        Kırmızı kart: Dk. 45+1 Afena Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı kartlar: Dk. 11 Ömürcan Artan, Dk. 58 Onur Öztonga (Boluspor), Dk. 24 Erce Kardeşler, Dk. 72 Diagne, Dk. 87 Celal Hanalp (Amed Sportif Faaliyetler)

        BOLU

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Boluspor - Amedspor: 4-1
        Boluspor - Amedspor: 4-1
        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 4 - Amed Sportif Faaliyetler: 1
        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 4 - Amed Sportif Faaliyetler: 1
        Bolu'nun tarihi incisi: Taşhan
        Bolu'nun tarihi incisi: Taşhan
        Bolu'da firari hükümlü yakalandı
        Bolu'da firari hükümlü yakalandı
        Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ayak yarışlarının ilk etabı ko...
        Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ayak yarışlarının ilk etabı ko...
        Bolu'da tarım aletinin altında kalan çiftçi ağır yaralandı
        Bolu'da tarım aletinin altında kalan çiftçi ağır yaralandı