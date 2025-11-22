Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da firari hükümlü yakalandı

        Bolu'da hakkında 8 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 12:37 Güncelleme: 22.11.2025 - 12:37
        Bolu'da firari hükümlü yakalandı
        Bolu'da hakkında 8 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Saha ve teknik çalışmalar kapsamında, hakkında "kamu kurum ve kuruşlarından hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası bulunan İ.K'nin saklandığı adres belirlendi.

        Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

