Bolu'da kompresörle hava verilen işçinin kalın bağırsağı patladı

Jandarma ekipleri tarafından karakola götürülen 4 işçiden biri gözaltına alındı, 3 kişi serbest bırakıldı.

Kalın bağırsağının patladığı belirlenen ve acil ameliyata alınan Ö.K’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık görevlilerince yapılan müdahale sonrası işçi, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine iş yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, ilçede bulunan bir santralde çalışan 4 işçi, Ö.K’nin makatından kompresörle hava verdi. Olay sonrası işçi fenalaştı.

