        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da kompresörle hava verilen işçinin kalın bağırsağı patladı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde kompresörle hava basılan işçinin kalın bağırsağı patladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 18:22 Güncelleme: 30.11.2025 - 18:22
        Bolu'da kompresörle hava verilen işçinin kalın bağırsağı patladı
        Bolu’nun Göynük ilçesinde kompresörle hava basılan işçinin kalın bağırsağı patladı.

        İddiaya göre, ilçede bulunan bir santralde çalışan 4 işçi, Ö.K’nin makatından kompresörle hava verdi. Olay sonrası işçi fenalaştı.

        İhbar üzerine iş yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan müdahale sonrası işçi, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kalın bağırsağının patladığı belirlenen ve acil ameliyata alınan Ö.K’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri tarafından karakola götürülen 4 işçiden biri gözaltına alındı, 3 kişi serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

