Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit göreve başladı

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 15:48 Güncelleme: 13.12.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit göreve başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit göreve başladı.

        BAİBÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde eski rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Yiğit'i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

        Rektör Yiğit de BAİBÜ'ye verdiği emek ve üstün gayretlerinden dolayı Alişarlı ve ekibine teşekkür etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yiğit, "Bu görevi şahsıma layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum. Üniversitemizin köklü geçmişinden aldığımız güçle, bilimsel üretimi artırmak, uluslararası alanda daha görünür olmak ve öğrencilerimizin nitelikli eğitim almasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Ortak akıl, karşılıklı güven ve şeffaf yönetim anlayışıyla üniversitemizi birlikte daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Bu süreçte sizlerle omuz omuza çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyuyor, desteğiniz için hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Atatürk'ün portresine kuryeden çirkin saldırı! Sıcak gelişme!
        Atatürk'ün portresine kuryeden çirkin saldırı! Sıcak gelişme!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar

        Benzer Haberler

        BAİBÜ'nün yeni rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit görevine başladı
        BAİBÜ'nün yeni rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit görevine başladı
        Emekli öğretmenin evinden tarih fışkırıyor: II. Mahmut'un masasından Çanakk...
        Emekli öğretmenin evinden tarih fışkırıyor: II. Mahmut'un masasından Çanakk...
        Genç yaşta mesleğini bıraktı, 50 metrekare odada gramı 600 liralık safran ü...
        Genç yaşta mesleğini bıraktı, 50 metrekare odada gramı 600 liralık safran ü...
        Bolu'da evin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da evin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Göynük'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
        Göynük'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
        Mesleğinden vazgeçip, safran üretimine başladı; gramı 700 TL
        Mesleğinden vazgeçip, safran üretimine başladı; gramı 700 TL