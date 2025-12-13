Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit göreve başladı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit göreve başladı.

BAİBÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde eski rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Yiğit'i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Rektör Yiğit de BAİBÜ'ye verdiği emek ve üstün gayretlerinden dolayı Alişarlı ve ekibine teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yiğit, "Bu görevi şahsıma layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum. Üniversitemizin köklü geçmişinden aldığımız güçle, bilimsel üretimi artırmak, uluslararası alanda daha görünür olmak ve öğrencilerimizin nitelikli eğitim almasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Ortak akıl, karşılıklı güven ve şeffaf yönetim anlayışıyla üniversitemizi birlikte daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Bu süreçte sizlerle omuz omuza çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyuyor, desteğiniz için hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.