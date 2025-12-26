Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oldu

Güzergahın Yumrukaya, Abant Kavşağı ile Bolu Dağı geçişi Seymenler ve Bakacak mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce kesimlerinde de sağanak ve sis görüldü.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde sabah sağanak ve sis etkisini gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.