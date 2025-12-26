Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oldu

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 09:50 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:50
        Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde sabah sağanak ve sis etkisini gösterdi.

        Görüş mesafesinin azaldığı Elmalık, Bolu Dağı Tüneli, Bolu Dağı Tüneli viyadükleri ile Kaynaşlı mevkilerinde sürücüler dikkatli ilerledi.

        D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce kesimlerinde de sağanak ve sis görüldü.

        Güzergahın Yumrukaya, Abant Kavşağı ile Bolu Dağı geçişi Seymenler ve Bakacak mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

