Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da Gerede-Karabük kara yolu ulaşıma kapandı

        Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Gerede-Karabük kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 19:40 Güncelleme: 29.12.2025 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da Gerede-Karabük kara yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Gerede-Karabük kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan aşırı kar yağışı nedeniyle saat 17.00 itibarıyla Gerede-Karabük kara yolunun Gerede-İsmetpaşa kesiminde meydana gelen trafik kazası ile hava ve yol koşullarına uygun lastik kullanmayan bazı araçların yolda kalması nedeniyle güzergahın çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

        D-750 kara yolu Yeniçağa-Mengen-Zonguldak istikametinde ise olumsuz hava ve yol koşulları sebebiyle 30 Aralık Salı günü saat 02.00'ye kadar ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmemesine karar verildiği aktarılan açıklamada, ekiplerin yolların en kısa sürede güvenli şekilde trafiğe açılabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

        Açıklamada, sürücülerin yapılan uyarılara ve trafik kurallarına uymaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Erden Timur'un ifadesi de ortaya çıktı
        Erden Timur'un ifadesi de ortaya çıktı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        Türkiye'yi sarsan Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık Cemil Koç: Cesedi bavula ben koydum
        Türkiye'yi sarsan Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık Cemil Koç: Cesedi bavula ben koydum
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Ebu Ubeyde hayatını kaybetti
        Ebu Ubeyde hayatını kaybetti
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Bolu'da kar kalınlığı yarım metreye ulaştı (3)
        Bolu'da kar kalınlığı yarım metreye ulaştı (3)
        Bolu'da Gerede-Samsun yolu çift şeritten ulaşıma kapalı
        Bolu'da Gerede-Samsun yolu çift şeritten ulaşıma kapalı
        Bolu'da kar yüküne dayanamayan ağacın devrilmesi kamerada
        Bolu'da kar yüküne dayanamayan ağacın devrilmesi kamerada
        Batı Karadeniz'de eğitime kar engeli
        Batı Karadeniz'de eğitime kar engeli
        Zonguldak-Ankara yolunda trafik kilitlendi
        Zonguldak-Ankara yolunda trafik kilitlendi
        Bolu'da yoğun karda tırlar rampayı çıkamadı: Gerede-Samsun yolu ulaşıma kap...
        Bolu'da yoğun karda tırlar rampayı çıkamadı: Gerede-Samsun yolu ulaşıma kap...