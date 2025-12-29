Habertürk
Habertürk
        Bolu'da kar yüküne dayanamayan ağacın devrilmesi kamerada

        Bolu'da kar yüküne dayanamayan ağacın devrilmesi kamerada

        Bolu'da bir çam ağacının üzerindeki kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak devrilmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 19:08 Güncelleme: 29.12.2025 - 19:08
        Bolu'da kar yüküne dayanamayan ağacın devrilmesi kamerada
        Bolu'da bir çam ağacının üzerindeki kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak devrilmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kentte vakaya giden 112 Acil Sağlık ekipleri, arka lastikleri şarampole düşen orman ekiplerine ait pikaba rastladı.

        Ormancıların yardımına koşan sağlık ekipleri, kürekle karları temizledikten sonra iterek aracı bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı.

        Bu sırada ekiplerin yakınında bulunan bir çam ağacı, üzerindeki kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak devrildi.

        Ağacın devrilme anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

