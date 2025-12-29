Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da karla mücadele çalışması sürüyor

        Bolu Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yürütülen karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:44 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da karla mücadele çalışması sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yürütülen karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası il genelinde 245 köy yolunun ulaşıma kapandığı, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla 18 yolun yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi.

        An itibarıyla 227 köy yolunun kapalı olduğu bildirilen açıklamada, karla mücadele kapsamında 67 iş makinesi ve araç ile 124 personelin sahada görev yaptığı kaydedildi.

        Ekiplerin, yolların güvenli şekilde ulaşıma açılması için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğüne değinilen açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi, güvenli ulaşımın sağlanması ve ekiplerin çalışmalarının aksamaması için trafik kuralları ile güvenlik uyarılarına riayet edilmesi çağrısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Kendi greyderiyle karla mücadeleye destek veriyor
        Kendi greyderiyle karla mücadeleye destek veriyor
        Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor
        Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor
        Bolu'da 486 köy yolundan 263'ü ulaşıma kapandı: "Zorunlu olmadıkça trafiğe...
        Bolu'da 486 köy yolundan 263'ü ulaşıma kapandı: "Zorunlu olmadıkça trafiğe...
        Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı başladı
        Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı başladı
        Bolu'yu kar esir aldı: "Hiç kimse panik yapmasın"
        Bolu'yu kar esir aldı: "Hiç kimse panik yapmasın"
        Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi
        Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi