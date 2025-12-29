Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi

        Bolu genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 12:34 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

        Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime 30 Aralık Salı günü ara verildiği bildirildi.

        Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

        Bolu'da 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışın bağlı olarak 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklanmıştı.

        Öte yandan, Bolu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 245 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Merkeze bağlı 86 köy, ilçelerden Dörtdivan'da 10, Gerede'de 53, Mengen'de 56, Mudurnu'da 38 ve Yeniçağa'da 2 olmak üzere 245 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!

        Benzer Haberler

        Bolu ve Düzce'de kar yağışı etkili oluyor
        Bolu ve Düzce'de kar yağışı etkili oluyor
        Bolu'da okullardaki kar tatili yarın da sürecek
        Bolu'da okullardaki kar tatili yarın da sürecek
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor
        Bolu'da kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
        Bolu'da kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
        TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Ankara istikametinde 3 tırın yolu kapatması son...
        TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Ankara istikametinde 3 tırın yolu kapatması son...
        Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı (4)
        Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı (4)