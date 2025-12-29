Habertürk
        Bolu Haberleri

        Bolu ve Düzce'de kar yağışı etkili oluyor

        Bolu ve Düzce'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 12:19 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:19
        Bolu ve Düzce'de kar yağışı etkili oluyor
        Bolu ve Düzce'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kent merkezinde 4 gündür kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Kar kalınlığının kent merkezinde 50 santimetreyi geçmesiyle park halinde bulunan araçlar karla kaplandı. Vatandaşlar, araçlarını fırça ve kürek yardımıyla temizledi.

        Tunahan Havesker, AA muhabirine, Bolu'da uzun yıllardır bu kadar kar yağışı görmediğini, karla kaplanan aracını temizlemeye çalıştığını söyledi.

        - Düzce

        Düzce'de de kent merkezinde belediye, köylerde ise il özel idaresi ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Kalıcı Konutlar bölgesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.

        Kenti çevre illere bağlayan Kuzey Çevre Yolu ile D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Kabalak ve Kurtsuyu mevkilerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

