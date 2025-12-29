Bolu ve Düzce'de kar yağışı etkili oluyor

Kenti çevre illere bağlayan Kuzey Çevre Yolu ile D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Kabalak ve Kurtsuyu mevkilerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Düzce'de de kent merkezinde belediye, köylerde ise il özel idaresi ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Tunahan Havesker, AA muhabirine, Bolu'da uzun yıllardır bu kadar kar yağışı görmediğini, karla kaplanan aracını temizlemeye çalıştığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.