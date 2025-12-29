Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı aralıksız sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:18 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı aralıksız sürüyor.

        İstanbul ile Ankara arasında önemli geniş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 4 gündür kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği bölgede karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

        D-100 kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Organize Sanayi Bölgesi Ankara yönünde ulaşıma kapanan yol, karayolları ve trafik ekiplerinin çalışmasının ardından açıldı.

        - Bolu Dağı, ağır tonajlı araçların geçişine kapalı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

        Kara yolunun her iki istikametinde de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsade edilmiyor.

        Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Kaynaşlı mevkisinde yolun ulaşıma kapanmaması için oluşturulan kontrol noktasında denetimlerini sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri de bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar

        Benzer Haberler

        Bolu'da kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
        Bolu'da kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
        TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Ankara istikametinde 3 tırın yolu kapatması son...
        TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Ankara istikametinde 3 tırın yolu kapatması son...
        Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı (4)
        Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı (4)
        Bolu'da kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı, onlarca araç rampalarda yolda k...
        Bolu'da kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı, onlarca araç rampalarda yolda k...
        Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı (3)
        Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı (3)
        Bolu Dağı ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı: Kar kalınlığı 40 santi...
        Bolu Dağı ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı: Kar kalınlığı 40 santi...