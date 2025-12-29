Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı aralıksız sürüyor.

İstanbul ile Ankara arasında önemli geniş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 4 gündür kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği bölgede karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

D-100 kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Organize Sanayi Bölgesi Ankara yönünde ulaşıma kapanan yol, karayolları ve trafik ekiplerinin çalışmasının ardından açıldı.

- Bolu Dağı, ağır tonajlı araçların geçişine kapalı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Kara yolunun her iki istikametinde de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsade edilmiyor.

Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Kaynaşlı mevkisinde yolun ulaşıma kapanmaması için oluşturulan kontrol noktasında denetimlerini sürdürüyor.