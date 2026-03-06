Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu Belediyesi Başkan Vekilliğine Mehmet Tuna Özcan seçildi

        Bolu Belediye Meclisinde, "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 18:15
        Bolu Belediyesi Başkan Vekilliğine Mehmet Tuna Özcan seçildi

        Bolu Belediye Meclisinde, "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan seçildi.

        Bolu Belediye Meclisi, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve "irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan Tanju Özcan'ın yerine başkan vekili seçilmesi için toplandı.

        Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubundan Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan, AK Parti Grubundan da Hüseyin Nadi Okur aday gösterildi.

        Seçimin ilk turunda Özcan 19 oy, Okur 8 oy alırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

        Seçimin ikinci turunda Özcan'a 19 oy, Okur'a 10 oy verildi.

        İki turda da adaylardan biri, Meclis üyelerinin üçte ikisinin oyunu alamadığı için başkan vekili seçilemedi. Bunun üzerine salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi.

        Üçüncü turda Mehmet Tuna Özcan 19 oy, Hüseyin Nadi Okur 10 oy aldı.

        Bu sonuçla Bolu Belediye Başkan Vekili, Mehmet Tuna Özcan oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

