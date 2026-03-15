        Türkiye'de ilk kez düzenlenen kış triatlonu Bolu'da yapıldı

        Türkiye'de ilk kez düzenlenen kış triatlonu Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Türkiye'de ilk kez düzenlenen kış triatlonu Bolu'da yapıldı

        Türkiye’de ilk kez düzenlenen kış triatlonu Bolu’nun Gerede ilçesinde gerçekleştirildi.

        Türkiye Triatlon Federasyonunca Gerede ilçesindeki Arkut Dağı Kayak Merkezi’nde düzenlenen organizasyona, Türkiye’nin birçok ilinden 100 sporcu katıldı. Sporcular, kar koşusu, bisiklet ve kayak etaplarında mücadele etti.

        Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, gazetecilere, kış triatlonunun ilk kez gerçekleştirildiğini, Avrupa ve Dünya federasyonları tarafından şampiyonaları düzenlenen bu yarışın triatlonun alt branşlarından olduğunu söyledi.

        Kış triatlonunun dünyada hızla geliştiğine değinen Yalçınkaya, "Triatlon yaz branşı gibi görünüyor fakat kış triatlonu ile aslında 12 aya yayılan sezon oluşuyor sporcularımız için. Kayaklı koşu da ağır dayanıklılık sporu. Sporcularımızın hem bisiklet hem de koşu performansına pozitif etki eden bir branş." dedi.

        Yalçınkaya, bu branşın Türkiye’de gelişmesini istediklerini dile getirerek, "4-5 yıldır projelerimiz vardı. Ya pandemi ya depreme ya da doğal afet olaylarına denk geldi. Kar olmadı. Bu sene ilk kez gerçekleştirebildik. Çok mutluyuz." diye konuştu.

        Gelecek yıl Gerede’de Balkan şampiyonası düzenlemeyi planladıkları bilgisini paylaşan Yalçınkaya, "Kış triatlonu sayısını artırmayı ve milli takımı seçip yurt dışındaki yarışlara katılmayı planlıyoruz. Kış triatlonunun da büyüyerek, gelişerek camiamızda iyi bir yer edineceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Yalçınkaya, triatlonda yüzme, bisiklet ve koşunun sırasıyla yapıldığını, kış triatlonunda ise yarışın koşu, bisiklet ve kayaklı koşu etaplarından oluştuğunu anlatarak "Gerçekten ciddi mücadele oldu. Sporcularımız ile Kayak Federasyonu sporcuları arasında büyük mücadele vardı. Bizim sporcularımız koşu ve bisiklette öndeydi ama kayaklı koşu tecrübesi olan sporcular onları yakalayıp öne geçtiler. Zaman içerisinde bu branş da oturacak." diye konuştu.

        Sporcuların ilk deneyimi olduğuna değinen Yalçınkaya, "Bizim sporcularımız da kayaklı koşuya alışacaklar. Sadece kayaklı koşu ve triatlona yönelen sporcu kesimi olacak çünkü bunun yurt dışı yarışları da çok ağır. İlk ve tarihi bir anlam ifade etmesi açısında bu yarışlar bizim için çok önemli." diyerek sözlerini tamamladı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

