MEMLEKET SOFRASI - Kedi batmaz

ZAFER GÖDER - Kolay yapımı ve pratik servisi dolayısıyla Osmanlı döneminde ramazan sofralarını süsleyen kedi batmaz, yemekleri ve şefleriyle ünlü Bolu'da alternatif bir lezzet olarak tercih ediliyor.



Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Bolu'nun saklı kalmış lezzetlerinden kedi batmazın tarifi anlatıldı.



Ünü sınırları aşan Bolulu aşçıların yaptığı yemekler damakları tatlandırırken, tarihi yüzyıllar öncesine dayanan yöresel lezzetler de özel günlerde kurulan sofralarda yerini alıyor.



Bunlardan biri olan ve hafif yapısı dolayısıyla "kedinin bile batmayacağı" düşünülerek halk arasında "kedi batmaz" adı verilen lezzet, Bolu'da damakları tatlandırmaya devam ediyor.



Osmanlı saray mutfağında kolay yapımı ve enerji verici özelliği dolayısıyla yapılarak ramazan sofralarını süsleyen kedi batmaz, günümüzde ise misafirlere ikram ediliyor ayrıca çocuklarına pratik yiyecek hazırlamak isteyen anneler için de alternatif oluyor.



Bolu Demirciler Gelincik Hanımeli Kooperatifi Başkanı Emine Dönmez Özdoğan, halk arasında "gotarma", "cotarma" ve "hotturma" isimleriyle de bilinen, yumuşak kıvamı sayesinde çiğnenmeden de kolaylıkla yutulabilen kedi batmazın hikayesini ve tarifini AA muhabirine anlattı.



Kedi batmazın Bolu'nun en güzel yöresel lezzetlerinden olduğunu belirten Özdoğan, bu lezzetin en güzel yanlarından birinin, az malzemeyle kolaylıkla her evde yapılabilmesi olduğunu söyledi.



Özdoğan, kedi batmazın gelin kaynana çekişmesi sonucu ortaya çıktığına inanıldığını anlatarak, şöyle konuştu:





"Gelinden yemek yapması istenmiş ama kayınvalide tüm yemek malzemelerini kilitliyor. Gelin sadece un, su ve yağ bulabiliyor. Un ve suyu karıştırarak eşinin ve kayınvalidesinin gözüne girmek istiyor. Kayınvalidesi bakıyor ki gelin bir şeyler yapıyor. Hemen onun üzerine yaptığı şey iyi görünmesin diye bir kedi atıyor ancak kedinin ayaklarından oluşan izle gelin, eşinin daha çok memnuniyetini kazanıyor çünkü çok güzel bir şekil çıkıyor."



Eskiden ninelerinin mutfağından hiç eksik olmayan kedi batmazın malzemelerine kolaylıkla ulaşılabildiğine değinen Özdoğan, "Un, su, tuz, ceviz, tereyağı ve yoğurt kurusu olarak bilinen keşi kullanıyoruz." dedi.



Özdoğan, kedi batmaz yapımının püf noktalarına değinerek, "Kedi batmaz yaparken çok lezzetli olsun diye çok keş kızartıp dökersek tuzlu olabilir. Onun için lezzeti artsın diye çok keş eklemek çok tuzlu olmasına sebep olur. Bu da bizim sağlığımız için zararlı ve lezzetli yiyemeyiz. Onun için her şeyin azı karar çoğu zarar diyoruz." diye konuştu.



Kedi batmaz için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:



Malzemeler (6 kişilik)



• Su (yemeğin yapılacağı tencerenin yarısı kadar)



• Un (yoğun kıvam alacak kadar)



• Tuz



• 2 yemek kaşığı tereyağı



• Tuzlu keş (yemek servisinde)



• Ceviz (yemek servisinde)



Yapılışı



1. Bir tencereye yarısına kadar su konur ve kaynatılır.



2. Kaynayan suya tereyağı eklenir ve eriyene kadar beklenir. Ardından içine yoğun kıvam alacak şekilde azar azar un ve tuz konularak karıştırılır.



3. Bu karışım katı hamur haline gelinceye kadar pişirilir.



4. Daha sonra servis yapılacak tabağın zeminine önceden biraz tuzlu keş ve ceviz rendelenir.



5. Sonrasında kaşık yardımıyla pişmiş hamurdan ceviz büyüklüğünde alınıp servis tabağına konulur.





6. Ardından bir tavada tereyağı kızartılarak üzerine rendelenmiş tuzlu keş ilave edilir. Keş pembeleşince de üzerine ceviz konulur.



7. Bu karışım tavada biraz daha karıştırıldıktan sonra servis tabağının üzerine dökülür ve bu şekilde servisi yapılır.



8. Kedi batmaz, üzerine ceviz ya da pekmez eklenerek servis edilebilir.



















