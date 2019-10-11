Bolu’da, Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek yasaklandı

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Bolu’da, Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek amacıyla, yürüyüş, eylem yada farklı faaliyetlerin yürütülmesi 15 gün süreyle yasaklandı.

Bolu’da, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmeye yönelik, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yasağın 24.10.2019 Perşembe günü saat 00.00’a kadar devam edeceği belirtildi.

BOLU 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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